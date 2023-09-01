В Иркутске представили 40 старинных икон из собрания музея имени Андрея Рублева

Часть выставки посвятили региональной церковной живописи Петровской эпохи

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Иконы 1680-1720 годов из фондов музея имени Андрея Рублева представили на выставке, открывшейся в Иркутске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева.

"Выставка "Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I" представляет русское церковное искусство 1680-1720 годов из собрания музея имени Андрея Рублева. Среди экспонатов - датированные образы, имеющие подписи художников, например, икона выдающегося царского иконописца Оружейной палаты Кирилла Иванова Уланова "Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский" 1705 года. На выставке можно увидеть новаторские для того времени иконы, созданные в технике масляной живописи с ориентацией на европейское искусство художником Карпом Золотаревым и мастерами его круга", - сообщили в музее.

Отдельный раздел выставки посвятили региональной церковной живописи Петровской эпохи.

Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, всего на выставке представили 40 произведений иконописи. Экспозиция будет работать до 12 ноября.