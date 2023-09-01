Музей "Царское Село" на виртуальной выставке впервые показал все портреты сестры Петра I

Коллекции были предоставлены девятью различными музеями страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" на виртуальной выставке впервые одновременно показал все сохранившиеся портреты царевны Натальи Алексеевны - сестры императора Петра I, экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения царевны. Коллекции были предоставлены девятью различными музеями России, увидеть портреты можно до 31 декабря, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Царское Село".

"1 сентября музей-заповедник "Царское Село" открыл виртуальную выставку о царевне Наталье Алексеевне. Она приурочена к 350-летию со дня рождения любимой сестры императора Петра I и знакомит с галереей ее портретов из коллекций девяти российских музеев. Эта выставка - первый монографический проект о жизни царевны - охватывает период с начала XVIII до конца XX века. Виртуальные экспонаты размещены на официальном сайте музея до 31 декабря. На выставке впервые одновременно показаны все сохранившиеся портреты царевны, представленные в российских музейных собраниях", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе музея-заповедника, эти изображения позволяют воссоздать насыщенный жизненный путь Натальи Алексеевны, раскрыть ее неординарную личность. На протяжении многих десятилетий художники возвращались к ее образу, создавали как оригинальные композиции, так и копировали прижизненные портреты. Интерес к личности царевны вызван не только ее глубокой привязанностью к великому брату, но и значительным вкладом в развитие русского театрального искусства и благотворительность.

Помимо музея-заповедника "Царское Село", виртуальные копии портретов царевны из своей коллекции представили Всероссийский музей А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, ГИМ, ГМЗ "Петергоф", Музей истории Санкт-Петербурга, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Дмитровский кремль", Государственная Третьяковская галерея.

На виртуальной выставке представлено 11 портретов царевны, их сближает характерная для 1710-х годов прическа - парик средней высоты с локонами, симметрично расположенными на лбу. Эти общие черты указывают на то, что была создана определенная иконография изображения Натальи Алексеевны. Виртуальные портреты дополняют графические произведения, среди которых - две гравированные копии с работы Ивана Никитина, созданные Петром Борелем в середине XIX века.

Биографических сведений о Наталье Алексеевне немного, информация преимущественно основана на изданиях XIX века. Она родилась 1 сентября (по новому стилю) 1673 года в семье царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и была младше своего брата Петра (будущего императора Петра I) на год. Грамоте младшую дочь царской четы обучала Феодора Петрова. Петр и Наталья были очень близки - в своих письмах она называла брата "свет мой", нередко сопровождала его в поездках. Прежде всего царевна известна своей театральной деятельностью. Она писала пьесы, создала общедоступный театр в молодой столице и в Преображенском дворце под Москвой. Умерла царевна Наталья Алексеевна в 1716 году на 43-м году жизни от заболевания желудка и была похоронена на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре.