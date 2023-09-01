Владимир Машков открыл новый учебный год в театральной школе Табакова

Худрук школы отметил важность многопрофильного образования артистов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков открыл новый учебный год в заведении, отметив важность многопрофильного образования артистов.

"Артист должен быть образованным человеком. Спектр его знаний должен быть широким, включая знание физики, математики, литературы, биологии, психологии. В этом смысле программа у нас большая", - сказал Машков журналистам перед традиционным сбором студентов и преподавателей школы.

Худрук вручил первокурсникам студенческие билеты и пожелал им удачи в новом учебном сезоне.

Театральная школа Олега Табакова - единственное в стране учебное заведение, реализующее экспериментальную программу обучения. Поступая после девятого и десятого классов, студенты учатся пять лет и получают диплом о высшем образовании. Обучение бесплатное, студенты проживают в школе-пансионе на Чистых прудах. С первого курса они уже выходят на сцену Театра Олега Табакова вместе со своими педагогами. Набор проводится один раз в два года, следующий пройдет в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в заведение поступили 20 человек из разных регионов России. Прослушивания проходили в течение года в Екатеринбурге, Туле, Кемерове, Красноярске, Краснодаре, Хабаровске и Москве. Приемную комиссию возглавил Машков. Финальные вступительные испытания прошли в столице 4, 5 и 6 июля. Абитуриентов школа привезла в Москву за свой счет.