В Москве и Ярославле выступит оркестр Мариинки под управлением Гергиева

Первый концерт пройдет 3 сентября на сцене Ярославского театра драмы имени Федора Волкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева совершит первые гастроли нового сезона в Москву и Ярославль. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"После торжественного открытия очередного театрального сезона 2 сентября маэстро Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра отправятся с концертами в Москву и Ярославль. Первый из них пройдет 3 сентября на сцене Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. В программе - сюита из балета "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, Вторая симфония Сергея Прокофьева и Десятая симфония Дмитрия Шостаковича. 4 и 5 сентября оркестр выступит на сцене Московского концертного зала "Зарядье". В первом вечере примет участие бас Ильдар Абдразаков", - рассказали в пресс-службе.

В программу первого концерта в столице вошли Сюита на стихи Микеланджело Шостаковича и Шестая симфония Петра Чайковского. На концерте 5 сентября прозвучат "Озорные частушки" Щедрина, Вторая симфония Прокофьева и Десятая симфония Шостаковича.