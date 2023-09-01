Заседание по обновленному положению о премии "Золотая маска" пройдет 7 сентября

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин признал, что премия и фестиваль нуждаются в "диспансеризации"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заседание сформированной секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ рабочей группы по подготовке предложений в обновленное положение о премии и фестивале "Золотая маска" состоится 7 сентября. Об этом говорится в письме главы СТД РФ Александра Калягина, размещенном на сайте Союза.

"7 сентября состоится заседание Рабочей группы, в нее входят уважаемые люди, назову несколько имен: Владимир Урин, Евгений Писарев, Александр Фокин, Фарид Бикчантаев, Андрей Воробьев", - говорится в письме.

В своем письме Калягин также отметил вклад Ульянова, Боякова и Ревякиной в дело становления фестиваля. При этом признал, что премия и фестиваль нуждаются в "диспансеризации". Пригласил всех участвовать в заседании 7 сентября.

28 августа Союз театральных деятелей принял решение выйти из состава участников АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски", пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина.