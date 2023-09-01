Балетная труппа Каирского оперного театра выступит на Новой сцене Большого театра

Египетские артисты представят новую сценическую версию балета "Осирис" в пяти картинах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия Обменных культурных мероприятий России и Египта в рамках Года гуманитарного сотрудничества двух стран пройдет 12 сентября в Москве, в вечере примет участие балетная труппа Каирского оперного театра и артисты балета Детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Об этом сообщает сайт Минкультуры РФ.

"В программе вечера 12 сентября (начало в 19:00) - балет "Осирис" выдающегося египетского композитора Гамаля Абдель-Рахима. На Новую сцену Большого театра также выйдут артисты Детского музыкального театра имени Н. И. Сац", - говорится в сообщении.

Египетские артисты представят новую сценическую версию балета "Осирис" в пяти картинах. Это история о трагической смерти царя Египта Осириса в результате заговора. Российские артисты покажут фрагменты из балетов Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского.

Организатором церемонии закрытия является Росконцерт, мероприятие проводится при поддержке Минкультуры РФ, Минкультуры Арабской Республики Египет. Церемония открытия Обменных культурных мероприятий России и Египта в рамках Года гуманитарного сотрудничества двух стран проходила на сцене Каирского оперного театра, где выступил Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н. С. Надеждиной.