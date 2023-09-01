В Севастополе театр Российской армии открыл гастроли

Они продлятся до 6 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии Министерства обороны РФ открыл свои гастроли в Севастополе музыкальным спектаклем "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского. Постановка прошла на сцене античного театра музея-заповедника "Херсонес Таврический", в числе зрителей в День знаний были несколько десятков детей участников специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"Большие гастроли в Херсонесе мы открыли нашим семейным мюзиклом "Летучий корабль", созданным по мотивам популярного мультфильма. В основе мюзикла лежат истории из известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, стихи Юрия Энтина и объединяющая все это в единое целое музыка Максима Дунаевского", - сообщила журналистам заместитель директора театра Российской армии по творчеству Милена Авимская.

В пресс-службе музея-заповедника отметили ТАСС, что в День знаний, 1 сентября, зрителями спектакля стали несколько десятков детей участников специальной военной операции.

Всего на гастроли в Севастополе приехало около 60 человек. В репертуаре - 13 спектаклей, среди них как классический репертуар, так и мелодрамы, комедии и 4 концерта. Это спектакль "Дом под снос", комедия "Главная роль", премьерный спектакль Николая Гоголя "Женитьба", спектакль-размышление "Когда я вернусь" по пьесе Владимира Гуркина, автора пьесы "Любовь и голуби". Также в рамках гастролей состоятся благотворительные показы спектакля "Серая зона" о событиях на Донбассе и вечер-посвящение героям России "Наши маяки", где прозвучат песни военных лет, а также стихи современных поэтов Донбасса, написанные с начала проведения специальной военной операции и в предшествующие годы.

Заведующая сектором музейного маркетинга музея-заповедника "Херсонес Таврический" Вероника Громова пояснила ТАСС, что театральный сезон в Херсонесе продолжится и в сентябре. В рамках проекта "Летний вечер в Херсонесе" зрители на сцене античного театра увидят спектакли "Отравленная туника", "Моя прекрасная Галатея" и спектакль-мюзикл "Алые паруса", добавила она.

Гастроли театра Российской армии в Севастополе продлятся до 6 сентября. На сцену выйдут артисты: Алина Покровская, Ольга Богданова, Артем Каминский. Спектакли состоятся в Доме офицеров флота и на сцене театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренева.