В Петербурге сквер Андрея Петрова в день рождения композитора станет концертной площадкой

На мероприятии выступит народный артист России Олег Погудин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Сквер народного артиста СССР Андрея Петрова на Петроградской стороне в день рождения композитора превратится в концертную площадку под открытым небом. Здесь будут звучать его песни и романсы.

"В этом году артистов соберется как никогда много. Это в основном солисты музыкальных театров, наши давние друзья, участники фестивалей музыки Андрея Петрова в разных городах России. Впервые на этой площадке выступит народный артист России Олег Погудин", - рассказала на пресс-конференции художественный руководитель Фонда сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова.

Она напомнила, что традиция открытых концертов родилась вскоре после того, как активисты движения "Зеленая волна" защитили от уплотнительной застройки территорию на Каменноостровском проспекте, где Андрей Павлович в числе других деятелей искусств принял участие в посадке деревьев.

Концерт "Ко дню рождения композитора Андрея Петрова" закроет Сезоны летних музыкальных концертов в Сквере его имени. Накануне здесь дал концерт-спектакль "Кто сказал, что дважды два четыре?", приуроченный ко Дню знаний, Музыкальный театр детей Марины Ланда.