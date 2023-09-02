В Мариинке Валерий Гергиев откроет 241-й сезон

Среди премьер прозвучит опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в постановке Алексея Степанюка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр откроет 241-й сезон оперными премьерами минувшего сезона. Они прозвучат под управлением художественного руководителя труппы, народного артиста России Валерия Гергиева.

"На Новой сцене в сокровенную древнюю Русь перенесет слушателей 2 сентября опера Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в постановке Алексея Степанюка. В главных партиях выступят Ирина Чурилова, Николай Гассиев, Юрий Воробьев, Александр Трофимов, Ярослав Петряник и Светлана Карпова", - рассказали в пресс-службе театра. Историческая сцена откроется 7 сентября: прозвучит "Иоланта" Петра Чайковского.

Среди последних премьер на афише первого месяца осени заявлены также опера Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам", мистический диптих Бела Бартока - одноактные балет "Чудесный мандарин" и опера "Замок герцога Синяя Борода", а также "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера. Эта премьера пополнила коллекцию Мариинского театра опер немецкого композитора.

Как сообщили в пресс-службе, 23 сентября на Новой сцене пройдет первая премьера сезона - "Демон" Антона Рубинштейна. Одним из событий в сентябре станет также день рождения Дмитрия Шостаковича. К этой дате в Концертном зале приурочен цикл "Все симфонии Шостаковича". Первые вечера под управлением Гергиева состоятся 10 и 14 сентября. В программу месяца вошли также его оперы "Нос" и "Леди Макбет Мценского уезда".

Специальным гостем в сентябре станет китайский дирижер Хаожань Ли, обладатель III премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Под его управлением прозвучат оперы "Травиата" Джузеппе Верди и "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса.

В новом сезоне Гергиев продолжит знакомить петербургскую публику с лауреатами XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Четыре концерта пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра.

Итоги сезона

Итогом 240-го сезона стали 13 оперных и балетных премьер в Петербурге (в их числе обновленные спектакли тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга"), 6 новых постановок во Владивостоке и 2 во Владикавказе.

В трех городах прошло более 500 концертов, 900 показов опер и 400 показов балетов. Эти события собрали аудиторию численностью более 1,5 млн зрителей. Минувший сезон отмечен также участием 68 приглашенных коллективов и 47 приглашенных дирижеров на всех сценах Мариинского театра.