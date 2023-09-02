В Париже открылась выставка ночных фотографий интерьеров Эрмитажа

Для простого зрителя практически невозможно увидеть музей в это время суток, отметил автор снимков Юрий Молодковец

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка снимков "Уединение. Эрмитаж ночью", которые фотограф Юрий Молодковец сделал в интерьерах Эрмитажа ночью, открылась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает корреспондент ТАСС.

"Я пришел в Эрмитаж в 1993 году, то есть сейчас я отмечаю 30 лет работы в музее, - рассказал Молодковец. - Я нередко оставался допоздна и путь от лаборатории до выхода проходил по темным залам".

По его словам, уже в первые годы работы возникла идея сделать ночные фотографии музея. "Это странное состояние залов, когда они пусты и только луна и звезды светят сквозь старые окна. Это особое, почти интимное, состояние, когда шедевры отдыхают от внимания зрителей", - добавил Молодковец.

Только в 2005 году фотограф понял, что накопил достаточно опыта, чтобы реализовать этот замысел. Он написал письмо руководителю Эрмитажа Михаилу Пиатровскому, который разрешил проведение съемок.

Сотни кадров

"Я снимал около девяти месяцев на пленку со штатива. Выдержка была от нескольких секунд до нескольких минут", - отметил автор фотографий, уточнив, что такая выдержка была необходима для качественных снимков при слабом освещении.

По его словам, он сделал примерно 600 кадров, из которых выбрал около 100 фотографий. В окончательную версию выставки, премьера которой состоялась в 2006 году, вошло порядка 50 снимков. "Эта выставка гастролировала по России и миру. Была и во Владивостоке, и в Лондоне", - отметил автор.

"У меня есть мечта, чтобы ее показали и в Мурманске, и на Ямале, и в южных республиках России, то есть чтобы она охватила всю страну", - отметил собеседник агентства.

Особенность этой экспозиции в том, что "редко кому удается увидеть шедевры при таком освещении, так как попасть в ночное время в музей для простого зрителя практически невозможно", - подчеркнул Молодковец.

Часть музея

"Ночью в Эрмитаже можно встретить патрули охраны и фотографа Юрия Молодковца. Он давно уже стал частью музея и умеет увидеть, уловить и сохранить удивительные мгновения", - приводит пресс-служба центра на Бранли слова Пиотровского.

Он отметил, что Молодковец "умеет передать в своих фотографиях настроение ночного ожидания привидений, которых на самом деле нет или есть". "В любом случае, проект "Уединение" дает каждому радостную возможность обладать кусочком ночного Эрмитажа", - отметил руководитель музея.

На экспозиции в российском центре на набережной Бранли представлены 24 фотографии. Выставка продлится до 24 сентября.