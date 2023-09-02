На концерте в посольстве России в США исполнили произведения Рахманинова

Для зрителей сыграл пианист Сергей Косенко

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Концерт пианиста и композитора Сергея Косенко, который исполнил произведения Сергея Рахманинова (1873-1943), прошел в пятницу в посольстве России в Вашингтоне.

"Музыка объединяет нас. Здесь собрались наши друзья со всего света: из Азии, Латинской Америки, Африки, <...>. И я очень рад, что вы решили провести вечер пятницы с нами в посольстве в Вашингтоне", - отметил руководитель российского диппредставительства Анатолий Антонов, обращаясь к гостям, среди которых были сотрудники посольства, иностранные дипломаты и журналисты. Послушать классическую музыку на праздничный вечер приехали представители дипмиссий стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Мероприятие было приурочено к 150-летию со дня рождения русского композитора.

Концерт "Рахманинов и мировое фортепьянное наследие" состоял из произведений русского виртуоза и других композиторов, оказавших влияние на его творчество. В посольстве отметили, что продолжат "традицию организации музыкальных вечеров и других мероприятий, демонстрирующих богатое культурное наследие России, открытость, гостеприимство и готовность к конструктивному взаимодействию".

Сергей Косенко - российский пианист-виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 1993 году он переехал в США, регулярно выступает с Филармоническим оркестром Орландо и Джексонвиллским симфоническим оркестром на различных музыкальных площадках.

Это не единственное мероприятие, которое прошло 1 сентября в российском диппредставительстве. В тот же день утром в посольстве состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Антонов поздравил школьников, родителей и учителей с Днем знаний. В своем напутствии руководитель дипмиссии пожелал успехов, стараний и настойчивости в достижении целей.