В Москве 1 сентября более 3 тыс. школьников бесплатно посетили Музей детства

Они, в частности, увидели уникальную коллекцию игрушек 1950-1980-х годов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. детей школьного возраста посетили бесплатно Музей детства в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве в День знаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"Мы искренне рады, что нам удалось создать особую атмосферу праздника в День знаний. Школьники приезжали в ЦДМ целыми классами, вместе с учителями. Специально для гостей в течение всего дня звучала праздничная музыка, в атриуме работала тематическая площадка с масштабными арт-объектами в форме книг. А главным подарком для школьников стал бесплатный вход 1 сентября в обновленное пространство Музея детства и смотровой площадки", - процитировали в пресс-службе гендиректора ЦДМ на Лубянке Светлану Фарниеву.

В пресс-службе уточнили, что в первый школьный день более 3 тыс. детей посетили Музей детства в ЦДМ. В рамках акции 1 сентября школьники познакомились с уникальной коллекцией игрушек 1950-1980-х годов, представленных в обновленном музее. О редких экспонатах гостям рассказал историк и москвовед Михаил Коробко. Главной праздничной локацией стала смотровая площадка ЦДМ, где появилась 55-метровая фотозона с пайетками. Также школьники смогли совершить иммерсивную экскурсию по экспозиции игрушек и достопримечательностям Москвы с помощью бесплатного аудиогида ЦДМ.

Как отметили в пресс-службе, реконструкция музея и смотровой площадки магазина завершилась накануне Дня знаний - школьники стали первым гостями обновленного пространства.

Как рассказали в пресс-службе, со 2 по 30 сентября в выходные в ЦДМ будет проходить бесплатная познавательная программа "Путешествие в страну знаний". В этот период юных гостей ждут спектакли, обучающие игры, научные шоу, творческие встречи с писателями и читательский клуб издательства "Просвещение - Союз". Мероприятия будут проходить по выходным дням с 15:00 до 17:00 на четвертом этаже ЦДМ на площадке "Главный детский клуб". Вход - свободный.