Рада на следующей неделе рассмотрит назначение Юлии Федив главой Минкультуры Украины

Последние три года пост главы ведомства занимал Александр Ткаченко

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховная рада на следующей неделе рассмотрит постановление об утверждении министром культуры и информационной политики Украины Юлии Федив, которая ранее занимала пост главы Украинского культурного фонда. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Новым министром культуры и информационной политики Украины будет Юлия Федив. Голосование на следующей неделе", - написал он в Telegram-канале.

Как ранее сообщал Железняк, на следующей неделе Рада также отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова. Вместо него будет назначен глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

Последние три года пост главы Минкультуры Украины занимал Александр Ткаченко. Он активно проводил "политику отмены" русской культуры на Украине. Под его началом ведомство разработало проект "анти-Пушкин" и по итогам 2022 года отчиталось о демонтаже 28 памятников поэту, десятков памятников другим выдающимся деятелям русской истории и культуры, а также о переименовании 7 650 топонимов. Министр также возглавил кампанию по вытеснению канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

С Ткаченко связан ряд скандалов, в частности о выделении министерством порядка $900 тыс. на комедийный сериал. Среди жителей Украины также вызвала недовольство инициированная министром замена герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Около 70% украинцев сочли нецелесообразными затраты на эти работы в условиях боевых действий.