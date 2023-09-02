Путин поздравил актрису Елену Проклову с юбилеем

Президент отметил ее талант и обаяние, пожелал "здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР, актрису театра и кино Елену Проклову с 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал юбиляру "здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения".

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди ее ролей - Татьяна Фешева в драме "Единственная", учительница литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи", стюардесса Лариса Комарова в трагикомедии "Мимино", Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене", Наташа Костикова в лирической комедии "Будьте моим мужем". В 2006-2010 годах совместно с Геннадием Малаховым вела телепрограмму "Малахов+" на Первом канале, в 2010-2012 года была ведущей передачи "ЖКХ" на Первом канале. Написала книгу "В роли самой себя".