Умер артист РАМТа Алексей Янин

Ему было 40 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Артист театра и кино Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

"Ушел из жизни артист нашего театра Алексей Янин. Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40 [лет]", - рассказали в театре.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году окончил Театральное училище им. Щепкина и с этого времени работал в Российском академическом Молодежном театре. Среди его ролей в театре: Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Ф. М. Достоевского "Бесы" и другие. В спектакле "Подходцев и двое других" Алексей репетировал одну из главных ролей.

Актер снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. В частности, среди его киноработ - "Опережая выстрел", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Острог. Дело Федора Сеченова", "Студенты", "Трое сверху", "Дочки-матери", "Бомжиха".