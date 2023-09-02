2 сентября, 10:07,
обновлено 2 сентября, 10:54

МХТ им. А. Чехова в новом сезоне проведет гастроли в Японии, Белоруссии и Казахстане

Идут переговоры с Китаем, сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский художественный театр имени А. П. Чехова планирует гастроли в Японии, Белоруссии и Казахстане в 126 театральном сезоне, также идут переговоры с Китаем. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский на сборе труппы.

"Расскажу о гастролях. То, о чем мы уже договорились: это Казахстан - Алматы, это Токио, весной полетим в Японию, в Минск", - сказал Хабенский. "И переговоры с Китаем идут. Я думаю, что они закончатся совместным рукопожатием", - добавил он.

Помимо этого, театр планирует гастрольные поездки в российские регионы. "По России - Тверь, Балашов, Казань, Уфа, Красноярск. И наши традиционные обменные гастроли с Санкт-Петербургом", - рассказал худрук.

Позже Хабенский уточнил журналистам, что японские зрители увидят весной постановку "Дуэль" по одноименной повести Антона Павловича Чехова. 

Теги:
РоссияХабенский, Константин Юрьевич
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