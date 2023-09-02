МХТ им. А. П. Чехова в новом сезоне покажет премьеры по Шекспиру и Лермонтову

На Основной сцене новые спектакли покажут Денис Азаров, Петр Шерешевский и Юрий Муравицкий, сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова в 126-м сезоне обратится к творчеству Уильяма Шекспира, Михаила Лермонтова, а также современных авторов. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Константин Хабенский.

"Осень будет достаточно насыщенной. Главным событием будет 26 октября. С утра будет традиционная раздача нагрудных знаков "Чайка" за преданность и служение Московскому художественному театру. Вечером на Основной сцене - спектакль-посвящение по пьесе Юлии Поспеловой", - сказал худрук. По его словам, параллельно в этот день будет работать выставка Музея МХАТ.

На Основной сцене новые спектакли покажут Денис Азаров, Петр Шерешевский, Юрий Муравицкий. 26 октября Азаров представит постановку "9-й ряд. 10-е, 11-е место". Премьера приурочена к 125-летию Художественного театра и поставлена по пьесе Юлии Поспеловой, написанной специально к юбилею. Действие происходит в Художественном театре в разные годы. Среди персонажей - основатели, артисты, служители МХТ. В октябре зрители увидят спектакль Шерешевского "Маскарад с закрытыми глазами" по мотивам пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад". Муравицкий ставит пьесу "Как вам это понравится" по Уильяму Шекспиру. "Я буду начинать репетировать одну небезызвестную пьесу, также связанную с Московским художественным театром", - добавил худрук, не озвучив названия произведения.

На Малой сцене первая премьера ожидается 28 сентября - "Занавес" по пьесе Андрея Стадникова в постановке Юрия Квятковского. Документальная пьеса Стадникова написана в 2021-2022 годах и основана на разговорах с актрисами и работницами МХТ. Премьера также будет приурочена к юбилею театра. Кроме того, на этой площадке премьеры готовят Марина Брусникина, Елизавета Бондарь, Антон Федоров и Марат Гацалов. Брусникина представит спектакль "Мое имя вам ничего не скажет" по письмам в Художественный театр, Бондарь - "Голод", а Гацалов - постановку "Стоики". Что представит Федоров, Хабенский пока не стал озвучивать.

Несколько спектаклей пополнят репертуар Новой сцены благодаря проекту "Артхаб" по поиску новой драматургии и новых режиссеров. Здесь зрители смогут увидеть "Жаркое ковидное лето" по пьесе Ярославы Пулинович режиссера Татьяны Архипцовой, "Мое загляденье" Алексея Арбузова в постановке Филиппа Гуревича. Екатерина Шихова поставит "Речи немых" по документальной прозе Виктора Бердинских, а Александр Золотовицкий - спектакль-концерт по одноименному комиксу Алексея Олейникова "Соня-9".

Кроме того, МХТ им. А. П. Чехова готовит спектакль-акцию "Ленинградские каникулы" по блокадным дневникам детей, изданных в сборнике "Детская книга войны. Дневники 1941-1945". В спектакле будут задействованы юные артисты.

Поздравления от министра

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила труппу с началом юбилейного театрального сезона. "Уже проделана колоссальная работа по подготовке праздничных мероприятий, идут масштабные выставочные проекты, в Московском метро курсирует тематический поезд, а мхатовские "чайки" готовятся к своему самому дальнему полету. Ваши спектакли проходят с низменным аншлагом. Уверена, премьеры и гастроли юбилейного сезона публика встретит овациями", - сказала Любимова. Ее видеообращение показали на сборе труппы.