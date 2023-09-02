Премию Художественного театра вручат 27 марта

Добавится новая номинация, сообщил худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения Премии Художественного театра состоится 27 марта, будет добавлена новая номинация. Об этом сообщил худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский на сборе труппы.

"Премия Художественного театра в этом сезоне пройдет второй раз 27 марта. Мы не будем сдвигать сроки, не будем ни под кого подстраиваться. Мне кажется, что в День театра Премия Художественного театра имеет место быть", - сказал Хабенский.

Он напомнил, что премия направлена на поддержку молодых людей до 30 лет в разных областях искусства, есть номинация для признанных мастеров No comments. "Будет добавлена еще одна номинация, она называется "На орбите" - для тех, кто уже в принципе за 35 "выскочил", но до No comments еще не добрался и является, скажем так, кумиром и вектором для людей, занимающихся нашей профессией", - сообщил худрук.

Премия Художественного театра направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет и вручается в восьми номинациях: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка".