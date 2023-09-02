В Городке пройдет ХХХ День белорусской письменности

Мероприятия начались с научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням"

ГОРОДОК /Витебская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Городок в Витебской области принимает ХХХ День белорусской письменности, передает корреспондент ТАСС.

День белорусской письменности, ежегодно отмечаемый в первое воскресенье сентября, проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры, просвещения и книгопечатания. Впервые праздник прошел в 1994 году в Полоцке. В Витебской области День белорусской письменности отпразднуют уже в седьмой раз: трижды мероприятия проходили в Полоцке, их также принимали в Орше, Глубоком и Поставах.

Дорога в Городок

Мероприятия в рамках Дня белорусской письменности начались с научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням", участники которой 30 августа после молебна в минском Свято-Духовом кафедральном соборе отправились с Благодатным огнем и чудотворной Загорье-Столовичской иконой Пресвятой Богородицы в путь длиной более 1,3 тыс. км по дорогам Брестской, Минской и Витебской областей. На маршруте проходило освящение памятников и мест воинской славы, совершались поминальные литии, проводились конференции, выставки, творческие встречи, уроки белорусской письменности. В Городок участники экспедиции прибывают в субботу во второй половине дня.

Город, численность населения которого едва превышает 11,5 тыс. человек, подготовился к юбилейному Дню белорусской письменности. На стенах зданий разместили около 10 муралов с цитатами классиков белорусской литературы и современных писателей, рисунки на тему праздника появились на валунах у въезда в райцентр и на автобусных остановках. Студенты Белорусской государственной академии искусств создали несколько тематических скульптур, в том числе арт-объект в виде букваря. Скульптуру разместили в Вереницынском сквере, названном в честь уроженца Городокского района Константина Вереницына, который во второй половине XIX века написал классическое произведение белорусской литературы - сатирическую поэму "Тарас на Парнасе". На площадках в сквере гостям праздника предлагают свои изделия ремесленники, среди которых гончары, ткачи, мастера керамики, лозо- и соломоплетения. На многих товарах изображена символика Белоруссии и Дня письменности.

К празднику в Городке и Городокском районе обновили туристические маршруты, некоторые из них предлагают опробовать гостям мероприятия. В их числе и маршрут "По Вереницынским местам", по которому экскурсанты от краеведческого музея могут отправиться на родину поэта в деревню Остравляне, побывав по дороге у дуба-великан возрастом в несколько сотен лет. Помимо тематических экскурсий, связанных с историей Городка и окрестностей, туристы могут посетить находящиеся в районе города озера и живописные урочища. Всего в Городокском районе насчитывается более 160 озер, при этом около 40% его территории покрыто лесами.

О мероприятиях

Праздничные мероприятия будут проходить в Городке в субботу и воскресенье. В рамках фестиваля книги и прессы организована тематическая выставка о городах, в которых праздник письменности проводился ранее, проходит презентация проекта "Батьковщина. В поисках утраченного", в котором представлены выпускавшиеся в течение 20 лет более 40 книг серии "В поисках утраченного". Посетителям павильона вручают "Ленту времени Батьковщины", символизирующую единство прошлого, настоящего и будущего белорусского народа. На экспозиции "Книги и пресса" можно ознакомиться с продукцией издательств и издательских домов страны, а также Белпочты и Союза писателей Белоруссии.

Участники научно-практической конференции "Городокские чтения" выступят с докладами, будет представлена историческая реконструкция. В городском сквере проходит фестиваль народного творчества, поэзии и фольклора, в рамках которого организованы конкурс чтецов поэмы "Тарас на Парнасе", выставка произведений юных художников по этому произведению. Работают тематические площадки и фотозоны, выступают народные коллективы, проводятся викторины и конкурсы для детей и подростков. Вечером в ходе торжественной церемонии открытия на главной сцене праздника пройдут концерт и награждение победителей ежегодной Национальной литературной премии Белоруссии.

В воскресенье мероприятия в рамках Дня белорусской письменности начнутся с литургии в храме Святой Живоначальной Троицы, где прихожане затеплят лампады и свечи от принесенного участниками экспедиции "Дорога к святыням" Благодатного огня. Открывшиеся накануне тематические площадки продолжат работу, в городском сквере пройдет кулинарный фестиваль, Союз писателей Белоруссии представит литературно-художественный проект "Мирная, сильная, суверенная". На главной сцене состоится награждение победителей конкурса творческой молодежи "Золотое перо Белой Руси - 2023" и журналистов - лауреатов конкурса на тему уборочной кампании "Хвала рукам, что пахнут хлебом".

На церемонии закрытия Дня белорусской письменности эстафету праздника передадут представителям города Ивацевичи Брестской области.