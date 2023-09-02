Хабенский выйдет на сцену МХТ имени Чехова в юбилейном спектакле театра

Премьера состоится 26 октября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель Московского художественного театра Константин Хабенский сыграет роль в юбилейном спектакле к 125-летию театра "9-й ряд. 10-е, 11-е место". Об этом он сообщил журналистам по итогам сбора труппы по случаю открытия 126-го театрального сезона.

"Естественно, это "9-й ряд. 10-е, 11-е место". Спектакль-посвящение к 125-летию Художественного театра. Там довольно большая команда из труппы принимает участие, в том числе ваш покорный слуга", - поделился Хабенский.

Отвечая на вопрос журналистов о генеральной линии МХТ имени Чехова, Хабенский сообщил, что планы продуманы на три года вперед. "Генеральным образом нам нужно из теоремы перейти в аксиому того, что Художественный театр - первый театр страны по разным показателям - и экономическим, и художественным. Я понимаю, что заявить об этом легко, а воплотить намного сложнее. Но на три года вперед мы продумали. Все за один сезон осуществить не получится, поэтому мы начинаем с того, что можем делать реально", - пояснил худрук.

Говоря об основной эстетической линии, он отметил, что пока не хочет менять почерк Художественного театра. "Хочется дать место и эксперименту, и людям, которые привносят свое видение, и людям, которые близки Художественному театру по режиссуре и по видению. Я думаю, что мы продолжаем находиться в поисках темы и в поисках авторов. Пока так. Как-то по одной определенной дороге - ни влево, ни вправо - идти не хочется, хочется фантазировать и искать", - добавил Хабенский.

Премьера постановки Дениса Азарова "9-й ряд. 10-е, 11-е место" приурочена к 125-летию Художественного театра и поставлена по пьесе Юлии Поспеловой, написанной специально к юбилею. Действие происходит в Художественном театре в разные годы. Среди персонажей - основатели, артисты, служители МХТ.

Спектакль покажут 26 октября на Основной сцене.