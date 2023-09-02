Московский театр имени Наталии Сац впервые покажет в Улан-Удэ балетные спектакли

Жителям Бурятии покажут "Жизель", балеты "Русских сезонов" и детский спектакль "Стойкий оловянный солдатик"

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый и единственный в мире музыкальный театр, посвященный детству и юношеству, - Московский Государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац впервые приехал в Улан-Удэ с гастролями. Об этом сообщила журналистам министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

"Со 2 по 4 сентября у нас состоятся гастроли Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац. Об этой встрече мы мечтали, планировали с прошлого года. Мы очень рады, что этот знаменитый театр приехал в год 100-летия нашей республики", - сказала Дагаева, добавив, что задумка воплотилась в жизнь благодаря федеральной программе "Большие гастроли".

Прославленная труппа привезла премьеру прошлого сезона - балет "Жизель", балеты "Русских сезонов" и детский спектакль "Стойкий оловянный солдатик". Жители Бурятии смогут увидеть постановки на сцене Бурятского Государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова.

По словам художественного руководителя балета МГАДМТ имени Н.И. Сац Кирилла Симонова, первый спектакль состоится 2 сентября - это балет "Жизель". "Мы постарались сохранить эстетику старинного классического балета. 3 сентября покажем "тройчатку" хореографии Михаила Фокина, которая называется "Русские сезоны" и посвящена Дягилеву, этот спектакль был создан вместе с фондом Андриса Лиепы, который занимается реконструкцией "Русских сезонов". И 4 сентября - наш детский спектакль "Стойкий оловянный солдатик" - он всегда имеет большой успех", - отметил он.

"Большие гастроли" - федеральная программа, направленная на формирование общего культурного пространства России и реализуемая "Росконцертом" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории - взрослой, семейной и детской. Благодаря "Большим гастролям" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.