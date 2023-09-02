В Ростовской области впервые покажут детский благотворительный балет "Буратино"

Серию спектаклей планируется провести в конце ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Детский благотворительный балет "Буратино" впервые покажут в Ростовской области, зрителями станут воспитанники детских домов и детей из малообеспеченных семей. Серию спектаклей планируется провести в конце ноября, сообщил ТАСС автор постановки, доцент кафедры креативной индустрии Донского государственного технического университета (ДГТУ) Альберт Загретдинов.

Проект благотворительной постановки стал одним из победителей конкурса на соискание грантов президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Сумма грантовой поддержки составит 1 млн рублей.

"В Ростовской области проходят балеты в Ростовском музыкальном театре, проходят гастроли балетных трупп из других городов России, но не все могут позволить себе на них попасть. Поэтому возникла идея сделать балет "Буратино" доступным, пригласить на него всех желающих, прежде всего тех, кто не может позволить себе пойти в театр. Мы выбираем лучшие площадки города, чтобы пришли на балет дети из детских домов, малообеспеченных семей и семей, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы их пригласим, чтобы они посмотрели и прониклись искусством", - сказал Загретдинов.

По его словам, детский балет "Буратино" будет представлен на нескольких площадках в Ростове-на-Дону. Серию показов планируется провести в конце ноября. К участию в спектакле будут отобраны дети в возрасте от 10 лет. Грантовая поддержка будет направлена на создание костюмов для артистов балета, декораций, реквизитов, приобретение специального танцевального покрытия.