Умер солист Большого театра Максим Пастер

Ему было 47 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максим Пастер умер в пятницу на 48-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра.

"Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой", - говорится в сообщении. Уточняется, что церемония прощания, вероятно, состоится 6 сентября, однако окончательные дата и место ее проведения станут известны позже.

Максим Пастер дебютировал в ГАБТ в 2003 году. В 2004 году он был принят в оперную труппу.