Театр музыкальной комедии открыл 95-й сезон классической опереттой

Первой премьерой сезона станет мюзикл "Франкенштейн" Романа Игнатьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии открыл 95-й сезон опереттой Имре Кальмана "Принцесса цирка". Труппа и впредь будет сочетать в своем репертуаре жанры оперетты и мюзикла.

"Первое событие сезона - завершение проката спектакля "Сильва", который с 2007 года был постоянным участником афиши. Эта постановка на музыку Имре Кальмана 5 сентября пройдет в последний раз. А на следующий день спектакль "Граф Люксембург" Франца Легара будет показан к юбилею заслуженной артистки России Валентины Свиридовой", - рассказали в пресс-службе театра.

Первой премьерой сезона станет мюзикл "Франкенштейн" Романа Игнатьева, автора таких произведений музыкального театра, как мюзиклы "Анна Каренина", "Монте-Кристо" и "Граф Орлов". Над постановкой работает главный режиссер театра "Ленком Марка Захарова", лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Музыкальный руководитель и дирижер - Алексей Нефедов.

Премьера назначена на 6 октября.