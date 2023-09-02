Астраханский государственный театр оперы и балета представил оперу "Иван Сусанин"

В спектакле продолжительностью 2,5 часа задействованы порядка 250 артистов

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Астраханский государственный театр оперы и балета в рамках международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" представляет премьеру оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин" в кремле в Астрахани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Опера представлена в живых декорациях кремля на Соборной площади. На импровизированной сцене возведены две башни, визуально продлевающие стены кремля, установлены декорации, изображающие лес, русскую избу. Костюмы артистов выполнены в традиционном русском народном стиле. Заглавную партию в опере исполняет солист Мариинского театра Юрий Власов, главную женскую роль Антониды - ведущая солистка Астраханского театра оперы и балета Анна Каденкова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, для постановки под открытым небом из натуральных материалов по историческим лекалам было сшито около 400 костюмов. В спектакле продолжительностью 2,5 часа задействованы порядка 250 артистов. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О фестивале "Каспийские сезоны"

Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" открылся 22 августа в кремле в Астрахани с участием солиста Мариинского театра, заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова. В рамках фестиваля в Астраханской филармонии 24 августа прошли первый форум композиторов стран Прикаспия. С 25 по 28 августа состоялись дни Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. 29 августа в Театре оперы и балета на одной сцене с народным артистом России Денисом Мацуевым выступили юные победители престижных международных конкурсов. Завершит программу фестиваля 6 сентября концерт с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Активным участником большинства мероприятий "Каспийских сезонов" станет симфонический оркестр, в составе которого около 70 музыкантов стран Прикаспия.