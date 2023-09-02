В Венеции состоялась премьера нового фильма Полански "Дворец" с российскими актерами

Картину, как ожидается, выпустят в прокат в России

ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Мировая премьера комедийной драмы Романа Полански "Дворец" (The Palace) состоялась в субботу вечером на 80-м Венецианском кинофестивале. Фильм показали вне конкурса.

Сыгравший одну из ролей итальянский актер Фортунато Черлино увидел в картине чеховские мотивы, его "грустный юмор", когда, как он сказал на пресс-конференции, "трагедия достигает такого накала, что ты начинаешь смеяться". "Все персонажи кажутся гротескными масками, есть что-то от комедии, но на самом деле это "сублимация" трагедии", - отметил он.

События в фильме разворачиваются в гостинице "Дворец" в Альпах, где идет подготовка к празднику встречи нового 2000 года. В картине переплетаются несколько историй, судьбы богатых постояльцев и тех, кто их обслуживает. В ленте снялись Фанни Ардан, Микки Рурк, Лука Барбарески. Также в фильме задействованы Александр Петров, Антон Пампушный и некоторые другие российские актеры.

Музыку к произведению написал французский кинокомпозитор Александр Деспла. Он является лауреатом двух премий "Оскар" за музыку к картинам "Отель "Гранд Будапешт" и "Форма воды".

Идея снять такой фильм пришла к Полански, когда однажды его пригласили отметить Новый год в пятизвездочном отеле в Швейцарии. Произошло это в канун 2000 года, но по разным причинам он долгие годы откладывал проект. По его словам, все происходило в "самый разгар всеобщей паники", связанной с опасениями из-за "конца компьютерного мира" в связи с наступлением нового тысячелетия.

"Я увидел во всей красе этот абсурдный зверинец, который суетился вокруг. Сразу возникла идея снять фильм об этом экзотическом мире. Это должна была быть комедия - немного грубоватая и саркастическая, жесткая по отношению к героям фильма, но не лишенная снисходительности и сочувствия", - говорится в комментарии Полански, опубликованном в каталоге. Сам недавно отметивший 90-летие патриарх европейского кино в Венецию не приехал, он давно не выезжает на международные смотры.

Фанни Ардан, сыгравшая в фильме Маркизу, отметила, что "никогда не играла подобной роли". "Это была как бы сжатая версия жизни и энергии", - сказала актриса на пресс-конференции.

Как стало известно ТАСС, картину выпустят в прокат в России. Фильм "Дворец" выйдет 23 ноября, однако не исключен перенос российской премьеры на декабрь.

Творческий путь режиссера

Всего на счету Полански более 20 картин. Почти все его фильмы основаны на литературных первоисточниках, также он написал сценарии ко многим своим картинам. Критики отмечают такие отличительные черты творчества Полански, как мастерское повествование и тщательный психологический анализ. Сам режиссер отмечал, что любит "решать сложные задачи" и "снимать фильмы в замкнутых пространствах". Помимо "Оскара" и приза Каннского кинофестиваля, на счету режиссера три премии Британской киноакадемии, "Золотой глобус" и девять "Сезаров", а также награда "За вклад в мировой кинематограф" кинофестиваля в Цюрихе.