Галерея искусств в Севастополе откроет сезон лекторием об ученице Петрова-Водкина

Посетителям расскажут о творчестве уроженки Крыма Марии Ломакиной

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Российская галерея искусств в Севастополе, которая входит в будущий культурный кластер, создаваемый по поручению президента РФ Владимира Путина, откроет сезон циклом лекций о творчестве Марии Ломакиной, уроженки Крыма, одной из учениц Кузьмы Петрова-Водкина. Об этом сообщил ТАСС директор Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

"Мы расскажем об изобразительном искусстве, о его истории, о ярких событиях, которые анализировали и показывали художники на своих полотнах. Сейчас лекции мы посвятим творчеству Марии Ломакиной и разговорам о "тихом искусстве". Далее, когда откроется выставка "Великолепный город", посвященная 240-летию Севастополя, мы будем говорить об уникальности архитектуры города. Все эти небольшие шаги являются этапами создания культурно-образовательного центра, интегрированного в работу будущего музея", - сказал Зотов, добавив, что сезон лекций продлится в галерее до июня 2024 года.

Он также уточнил, что лекторий взаимосвязан с выставочной программой галереи и проходит непосредственно в выставочном зале, что помогает полностью "погрузиться в искусство". Так, 23 августа в галерее открылась выставка под названием "ТИШЕ.. Мария Ломакина", на которой представлены более 30 картин художницы, написанных в период с 1936 по 1956 год, которые никогда не экспонировались. Работы представлены в первозданном виде, на холстах без обрамления, а сама экспозиция дополнена созвучными произведениями из фондов Российской галереи искусств.

Мария Ломакина - одна из наиболее одаренных учениц Петрова-Водкина. Ее творчество характеризуют как "третий путь" и относят к "тихому искусству", равноудаленному как от официального соцреализма, так и от авангарда. "Новый лекционный сезон мы начнем с обращения к Марии Ломакиной, творчеству которой посвящена недавно открытая выставка, и "тихому искусству", ярчайшим представителем которого она являлась. Затронем все стороны жизни общества в 30 - 50-е годы прошлого столетия, обратимся к моде и визуальной культуре времени, к которому относится "тихое искусство", - сообщила ТАСС искусствовед Российской галереи искусств Анна Горенкова. Она пояснила, что именно такой анализ общественных событий помогает понять, что стало основополагающим в творчестве художника и его развитии.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 9 августа 2019 года распоряжением правительства РФ в составе театрально-образовательного и музейного комплекса в Севастополе создан новый федеральный музей - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств), который наряду с академией хореографии, театром оперы и балета войдет в состав севастопольского культурно-образовательного комплекса. Он займет почти 50 гектаров в центре города. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика.