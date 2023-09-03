В Якутии открыли памятник архитектуры середины XIX века после реставрации

Речь идет о доме головы Баягантайского улуса Саввы Егорова

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник архитектуры середины XIX века - дом головы Баягантайского улуса Саввы Егорова в местности Балаганнах - восстановили в Усть-Алданском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Усть-Алданском улусе восстановили памятник архитектуры. <…> Проведены работы по замене и восстановлению окладных венцов, чердачного перекрытия, крыши, восстановлению крыльца дома. Также активисты всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обработали дом спецсредствами для сохранения от пожаров и гниения", - говорится в сообщении.

Савва Егоров добился строительства двух часовен и церкви в своем улусе. В 1844 году от имени императора награжден серебряным кортиком.

Баягантайский улус является одним из старейших районов в Якутии. Усть-Алданский район был образован в 1930 году в результате слияния трех районов, в том числе Баягантайского.