Премьера спектакля о Рахманинове собрала в Красноярске более 800 зрителей

Главные роли в постановке исполнили Артур Ваха и Лаура Пицхелаури

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьера музыкально-драматического спектакля "Рахманинов. Письма без ответа", поставленного актерами Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета вместе с Красноярским камерным оркестром к юбилею Сергея Рахманинова, прошла при полном аншлаге - ее посетили более 800 зрителей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Мария Устюгова.

"Премьера спектакля, посвященного Сергею Рахманинову, "Рахманинов. Письма без ответа", сыгранная на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, прошла при полном аншлаге. Постановку посмотрели более 800 человек", - сообщила Устюгова.

В спектакле жизнь композитора Сергея Рахманинова показана в письмах, дневниках, воспоминаниях и музыке. Постановка стала совместной работой артистов Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, Красноярского камерного оркестра под управлением Михаила Бенюмова и пианиста Александра Кашпурина. Главные роли в постановке исполнили заслуженный артист России Артур Ваха и Лаура Пицхелаури.

Прошел спектакль в рамках XXI Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки "Азия - Сибирь - Европа", который продлится в Красноярске до 14 сентября. На фестивале состоятся 12 премьер.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы".