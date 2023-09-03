Более 370 артефактов покажут на выставке, посвященной исчезнувшему под Владимиром городу

В экспозицию, в частности, войдут серебряное очелье и актовая печать, которая использовалась для отправки шифрованных писем

ТАСС, 3 сентября. Владимиро-Суздальский музей-заповедник 23 сентября впервые откроет выставку, посвященную истории разрушенного ордами Батыя древнерусского города Ярополча-Залесского. В экспозицию войдут более 370 артефактов, в том числе вериги, которые могли принадлежать одному из первых проповедников христианства на этой земле, сообщил ТАСС младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ВСМЗ Дмитрий Акамеев.

"Выставка, которая откроется в музейном центре "Палаты", посвящена древнерусскому городу Ярополчу-Залесскому. Он уникален тем, что самые ранние письменные свидетельства о нем относятся к тому периоду, когда фактически город уже не существовал - это 1389 год. Но самая насыщенная часть жизни Ярополча-Залесского приходилась на более ранний период, конец XI - начало XIII веков. На выставке будет представлено порядка 372 предметов, найденных в ходе раскопок в 1950-1970 годах", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, считается, что город уничтожили орды Батыя в 1239 году, до этого времени Ярополч-Залесский являлся цветущим населенным пунктом, в котором были представлены многие ремесла, характерные для народов северо-восточной Руси. "В экспозиции будут представлены предметы хозяйственного назначения - инструменты, которыми пользовались плотники, столяры. Также продемонстрируем изделия ярополчских ремесленников, в том числе различные украшения из меди и серебра, например, уникальный экспонат - серебряное очелье. Будет несколько экспонатов-загадок - это печать актовая, которая, как считается, использовалась для отправки шифрованных писем, крест с владельческой надписью, который принадлежал некому Власию, а также вериги, принадлежавшие, предположительно, одному из первых проповедников христианства на этой земле", - уточнил сотрудник ВСМЗ.

Городские валы в пяти километрах к востоку от современного города Вязники - все, что сохранилось от Ярополч-Залесского. В 1657 году на Мининой горе (сегодня входит в Вязники) построили новый город, который также назвали Ярополчем. Но в 1703 году он сгорел, восстанавливать его уже не стали.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев. Он основан в 1958 году. Объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также поселке Муромцево, в том числе семь объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.