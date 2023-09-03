В Твери на "КиноВече" представят уникальные кадры разрушенных в годы войны городов

Зрители фестиваля впервые смогут увидеть черно-белые фрагменты немого и звукового кино 1941-1943 годов

ТВЕРЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Российский государственный архив кинофотодокументов покажет на XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "КиноВече" уникальные кадры разрушенных городов Тверской области в годы Великой Отечественной войны. Спецпоказ "Калининский фронт" состоится 22 и 23 сентября, сообщила ТАСС программный директор фестиваля Ирина Сошникова.

"Мы очень счастливы, что партнером кинофестиваля стал один из старейших архивов страны - Российский государственный архив кинофотодокументов. Специально для нашего фестиваля и к 80-летию освобождения Калинина [ныне Твери] от немецко-фашистских захватчиков будут оцифрованы кадры из советских документальных киножурналов. На спецпоказе можно будет увидеть, какие разрушения оставили оккупанты в Калинине, Ржеве и Торжке", - сказала собеседница агентства.

В частности, зрители фестиваля впервые смогут увидеть кадры черно-белого немого и звукового кино - фрагменты кинолетописей и киножурналов 1941-1943 годов, их представят сотрудники архива Инна Серегина и Ирина Бужор. 22 сентября спецпоказ состоится в зале Ржевского мемориала, на следующий день - в тверском мультимедийном центре "Россия - моя история". "Эти кадры являются очередным доказательством фашистских преступлений на советской земле. Крайне важно сейчас помнить об этом и рассказывать подрастающему поколению", - добавила Сошникова.

Немецкие войска вторглись в Калининскую область (ныне - Тверскую) спустя 10 дней после официального начала войны. В начале октября 1941 года они оккупировали 38 из 69 районов области, в том числе областной центр. В декабре 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. 16 декабря Калинин полностью освободили. По информации Государственного архива Тверской области, погибло более 20 тыс. красноармейцев, 2,5 тыс. - гражданского населения. В городе оказались разрушенными более 7,7 тыс. зданий. В 2010 году Твери был присвоен статус города воинской славы.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "КиноВече" (ранее - "Вече") впервые состоится в Тверской области. Он пройдет с 21 по 25 сентября при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. Президентом кинофестиваля является народная артистка России Светлана Дружинина.