В Калининграде открылся Международный конкурс органистов имени Таривердиева

В полуфинал вышли 22 участника из 6 стран

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Концерт, посвященный музыке парижских соборов, открыл XIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. Сочинения французских композиторов XVI-XX веков исполнили профессор Высшей музыкальной академии Страсбурга, органист собора Парижской Богоматери Иоанн Вексо и тенор Дамиен Ривьере, сообщила ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта, выступающего организатором конкурса, Яна Лутченко.

"В исполнении знаменитого французского органиста Иоанна Вексо, являющегося председателем жюри полуфинала и финала 13-го Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде, а также солиста - тенора Дамиена Ривьере прозвучали произведения соотечественников - Шарля Раке, Жака Шарпантье, Луи Вьерна, Оливье Латри, Марселя Дюпре и других, что звучат в парижских соборах. Потому и программа, представленная ими на открытии Международного конкурса органистов, получила название "Музыка парижских соборов", - рассказала она. Концерт организован в рамках фестиваля "Орган+", который с 2014 года сопровождает органный конкурс и проходит ежегодно.

Приветствуя участников и членов жюри конкурса, художественный руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева подчеркнула, что Калининград становится одним из значимых центров органной культуры. "Сюда приезжают много известных органистов из разных стран. Мы очень рады видеть и принимать гостей. Сегодня же особая благодарность конкурсантам и членам жюри, которые в это сложное время нашли возможность приехать в Калининград", - сказала она, заметив, что конкурс органистов имени Таривердиева "отличается тем, что помимо того, что органисты соревнуются, они находят друзей, и чувство дружбы побеждает".

На церемонии открытия конкурса слова приветствия его участникам и гостям адресовал губернатор области Антон Алиханов, подчеркнув, что "музыка выше политики, и служит объединению людей".

Об участниках

4 сентября в концертном зале областной филармонии, где 30 лет назад установили первый в Калининградской области орган, начнутся прослушивания участников полуфинала конкурса. Их 22 из 6 стран, прошедшие строгий отбор в формате онлайн-прослушиваний в Нью-Хейвене (США), Гамбурге (Германия), Пекине (Китай) и в режиме очных прослушиваний в Москве. По их итогам, наибольшее представительство во втором, калининградском туре имеют Россия и Китай - по девять участников. Еще четыре страны - Канада, Франция, Южная Корея и ЮАР - представили по одному участнику. Всего же в первом туре приняли участие 46 человек.

"Прослушивания второго тура завершатся 5 сентября, право быть участником финала, который пройдет 7 сентября в Кафедральном соборе, получат по решению международного жюри шесть лучших полуфиналистов. Им и предстоит бороться за гран-при конкурса - Органного ангела, изготовленного из янтаря мастерами-ювелирами одной из калининградских фирм по обработке этого уникального балтийского самоцвета", - отметила Лутченко.

Помимо Гран-при, лауреатских и дипломантских званий участников конкурса ждут и многочисленные другие награды. Призовой фонд конкурса в этом году составляет $13 тыс. Cпециальные премии и призы учредили Петербургская филармония, филармонии Красноярска, Томска, Перми, Краснодара, другие учреждения культуры.

Состав жюри

В состав жюри нынешнего конкурса вошли выдающиеся музыканты. Помимо Иоанна Вексо в нем представлены россиянин Даниэль Зарецкий - заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории (он же заместитель председателя жюри), Вольфганг Райзингер - титулярный органист собора Святой Бригитты в Вене, Жан-Пьер Стайверс из Нидерландов - титулярный органист Кафедрального собора в Рормунде, лауреат первой премии первого конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Из Китая прибыла в Калининград Юань Шен - профессор органа Центральной консерватории Пекина, из Германии - Эльке Фелькер, основатель и художественный руководитель органного фестиваля и конкурса Orgelherbst Deidesheim, Италию представляет Еудженио Мария Фаджиани - органист Францисканского храма Ла Верны. В жюри также еще один представитель России - Алексей Шмитов, доцент кафедры органа Московской консерватории.

Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева - один из крупнейших в мире проводится с 1999 года, раз в два года, при поддержке Министерства культуры России, Министерства иностранных дел России и правительства Калининградской области.

О соборе, органе и маэстро

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) построили в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор значительно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний. В концертном зале - два органа, общее количество регистров их - 122. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не теряться в любой точке пространства собора.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор музыки к 132 фильмам, нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов. Особое место в его творчестве занимала органная музыка, которая и звучит на конкурсе имени маэстро.