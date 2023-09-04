Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" снова возглавил кинопрокат в РФ

Второе место заняла российская комедия "Баба Яга спасает мир"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" стал лидером кинопроката в РФ, собрав 74,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness за период с 31 августа по 3 сентября.

Мультфильм, официальная премьера которого состоялась в России 17 августа, рассказывает о девочке Маринетт и ее однокласснике Адриане - учащихся обычной французской школы. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан - в Супер-Кота. Ранее в течение августа картина несколько раз возглавляла российский кинопрокат.

Российская приключенческая комедия "Баба Яга спасает мир" заняла второе место, собрав 38,3 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает о школьнике, который чудесным образом попадает в сказочный лес. Баба Яга мощным заклятием скрыла этот лес от людей, чтобы защитить их от дремлющих там темных сил. Однако заклятие перестает действовать, и тогда Яга отправляется в современный город на поиски дивноцвета - сильнейшего оружия волшебников. Роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда и Олеся Железняк.

На третьем месте - российский анимационный фильм "Руслан и Людмила: больше, чем сказка", вышедший на экраны 24 августа и собравший 29,1 млн рублей за выходные. Мультфильм, снятый по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина, рассказывает о Руслане, который отправляется в логово злобного колдуна, чтобы спасти возлюбленную.