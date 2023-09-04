Охлобыстин назвал позицию уехавших из России артистов глупой и нечестной

Актер отметил, что ни с кем из них не поддерживает общение

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Покинувшие Россию с момента начала специальной военной операции артисты поступили глупо и нечестно. Такими мнением в интервью ТАСС поделился писатель, актер и сценарист Иван Охлобыстин, отметив, что сам он ни с кем из них общение не поддерживает.

"Общаться не продолжаю, потому что они (покинувшие РФ артисты - прим. ТАСС) далеко, и нам не о чем особо разговаривать. Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная", - сказал собеседник агентства.

По мнению Охлобыстина, запрещать песни таких артистов в России не нужно. "Это творчество принадлежит не им, это принадлежит тому времени, той среде и тем людям, которые доверили им петь эти песни, вдохновили их на эти песни. Это наша общая культура", - сказал он.