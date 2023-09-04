В Москве отобрали пять победителей проекта "Лайн-ап #Моспродюсер"

В числе победителей Катя Рикеда, Маша Мария, natta, Веснушка и MATANYA

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пятерых победителей проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" к празднованию Дня города выбрали в Москве, они станут частью большого концерта на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"Московский продюсерский центр подвел итоги живых прослушиваний в рамках проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города - 2023". Эксперты музыкальной индустрии отобрали пять победителей, среди которых Катя Рикеда, Маша Мария, natta, Веснушка и MATANYA. А также в рамках специальной номинации жюри проекта призерами стали Лиза Матрешка и Boba Sheshera. В День города Москвы, 9 сентября, они станут частью большого концерта и выступят перед многотысячной аудиторией на Поклонной горе", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что исполнители авторской музыки в этом сезоне прислали 625 заявок на участие в проекте. В финальные прослушивания прошли 20 коллективов и артистов, которые представили свое творчество перед ведущими экспертами музыкальной индустрии. Наиболее популярными стилями и жанрами, в которых выступали участники, стали поп, инди, фолк, соул, хайперпоп.

"Для наших артистов это уже, можно сказать, традиция - праздновать День города на одной из главных сцен Москвы. Мы понимаем, что поиск аудитории, формирование творческого имиджа и личного бренда, профессиональной репутации требует больших усилий, и молодым артистам сложно прийти ко всему этому в одиночку. Проект "Лайн-ап #Моспродюсер" с 2017 года дает возможность исполнителям присоединиться к крупным мероприятиям столицы. Конкурсный отбор экспертами музыкальной индустрии и конкуренция среди участников задают высокую творческую планку для музыкантов", - сказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Как уточнили в пресс-службе, всего за восемь сезонов проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" в рамках Московского выпускного (2017, 2018, 2019) и Дня города (2017, 2018, 2019, 2022, 2023) было подано более 3,7 тыс. заявок, отобрано более 150 финалистов и выступило порядка 40 молодых артистов Московского продюсерского центра.