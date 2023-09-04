На ВЭФ пройдет первый в мире симфонический концерт искусственного интеллекта

Симфонию написал композитор Петр Дранга, она получила название "Космос"

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Концерт с участием искусственного интеллекта впервые в мире состоится 10 сентября в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом журналистам сообщили в Фонде Росконгресс.

"Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название "Космос", нейросеть от Сбера исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра", - говорится в сообщении.

Симфония написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В первой и второй частях солировать будут музыканты-виртуозы из Китая. Также прозвучат партии, в которых нейросетевая модель Сбера SymFormer будет управлять экспрессивностью исполнения с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях зрители услышат настоящую импровизацию от нейросети в режиме реального времени. На сцене будет установлен арт-объект "техноматрешка". Он символизирует нейромузыканта.

"Симфонию "Космос" я вижу уникальной попыткой объединить возможности технологий искусственного интеллекта и человека во благо. Этот момент очень близок, поэтому сейчас идеальное время для такого эксперимента, главное - подходить ко всему с добрым и открытым сердцем", - приводятся в сообщении слова Петра Дранги.

SymFormer - модель для генерации музыкальных произведений, основанная на принципе рассмотрения музыки в качестве нотного текста. Искусственный интеллект обучался более чем на 200 тыс. композиций разных стилей: от классики до современной электронной музыки и рока. Сначала нейросеть получает информацию о стиле и генерирует несколько вариантов структуры будущей композиции. На втором этапе создается несколько вариантов произведения, соответствующих заданному стилю. Затем модель-ранжировщик выбирает, какие из вариантов наиболее удачны и максимально соответствуют описанию стиля и структуры композиции.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.