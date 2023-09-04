Всего театр планирует представить в этом сезоне пять оперных и балетных премьер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета ("Урал опера балет") впервые поставит на своей сцене оперу "Дюймовочка" на музыку Ефрема Подгайца, премьера состоится 29 сентября. Об этом сообщил журналистам на презентации нового сезона директор театра Андрей Шишкин.

"29 сентября - первая премьера нашего сезона, это опера "Дюймовочка". <…> Мы работали с композитором, наверное, года два-три, потому что опера написана в большей степени для музыкального театра, а не для театра оперы и балета", - рассказал он, уточнив, что специально для театра композитор сделал новую редакцию "Дюймовочки", дописав хоровые сцены, а разговорные фрагменты заменив мелодекламацией.

Режиссером-постановщиком оперы в двух действиях выступила Надежда Столбова. Главная героиня в постановке отличается от персонажа сказки Андерсена - здесь это современная девочка Аня, которая борется за себя и свою жизнь.

Всего театр планирует представить в этом сезоне пять оперных и балетных премьер. Например, зритель увидит балет "Сказки Перро" по произведениям Шарля Перро "Кот в сапогах", "Красная шапочка", "Синяя борода" и "Мальчик-с-пальчик". "Возможно, не каждая красавица внутри прекрасна, а чудовище - ужасно. Мы постарались посмотреть на эти сказки с другой стороны", - рассказал художественный руководитель балета театра Максим Петров.

Также в этом сезоне в репертуар театра вернется "Любовный напиток" по опере Даниэля Обера на музыку Гаэтано Доницетти - впервые опера была поставлена здесь в 1972 году. Кроме того, зрителей ждет "Шопениана" по хореографии Михаила Фокина (1907 года) - постановка Натальи Большаковой и Вадима Гуляева из Кировского театра, "Карнавал" с возобновлением оригинального оформления Льва Бакста 1910 года - постановка танцовщика и хореографа Мариинского театра Александра Сергеева и балет "Картинки с выставки" на музыку Модеста Мусорского.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. География гастролей труппы - несколько десятков стран. Новый сезон театр открывает с новым художественным руководителем балета театра - Максим Петров сменил на этом посту Вячеслава Самодурова.