Группы "7Б", "Анимация", "Гудтаймс" дадут гастроли с лидерами "Нашествие: Молодые ветра"

Также пятеро победителей конкурса получат возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи и приглашение выступить на фестивале "Таврида. Арт"

КАЛУГА, 4 сентября. /ТАСС/. Пятеро победителей всероссийского музыкального конкурса "Нашествие: Молодые ветра" с 4 по 21 октября отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России. Вместе с молодыми финалистами в тур отправятся и их наставники: группы "7Б", "Анимация" и "Гудтаймс", сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Гастрольный тур по восьми федеральным округам России, куда отправятся победители Всероссийского музыкального конкурса "Нашествие: Молодые ветра", пройдет с 4 по 21 октября. Вместе с молодыми финалистами в тур отправятся их наставники: группы "7Б", "Анимация" и "Гудтаймс", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Маргарита Нащекина, "Ширли Мырли", Саша Балог, Tobe и Кроу посетят с концертами Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ставрополь, Феодосию. Вход на концерты в городах гастрольного тура свободный. Тур начнется в Красноярске в клубе "Эрмитаж", 6 октября - Владивосток, "Мумий Тролль бар", а завершится 21 октября - в Феодосии во дворце культуры и творчества "Чайка". "Гастроли молодых музыкантов в сборных концертах с их звездными наставниками - главная фишка нашего конкурса "Нашествие: Молодые ветра". Мало назвать лучших, надо показать их всей стране, познакомить со зрителями, придать гастрольный импульс молодому дарованию", - сообщил председатель жюри Игорь Паньков.

Кроме гастрольного тура, пятеро победителей конкурса получат уникальные гитары, возможность записать свою музыкальную композицию в профессиональной студии звукозаписи, издать виниловую пластинку, приглашение выступить на фестивале "Таврида. Арт". Конкурс "Нашествие: Молодые ветра" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Оргкомитет сообщил, что конкурс молодых музыкантов "Молодые ветра" решили провести в 2023 году, положения конкурса адаптировали с учетом переноса фестиваля "Нашествие" на 2024 год. Фестиваль планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области.