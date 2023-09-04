На Байкале открыли дачу писателя Валентина Распутина после реставрации

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что интерьер восстановили по воспоминаниям родственников писателя

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Дачу писателя Валентина Распутина, расположенную на берегу озера Байкал, открыли для посещения после восстановления. Там будут проводить экскурсии, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Сегодня в поселке Байкал Слюдянского района состоялось открытие восстановленного дома Распутина, а также обряд освящения здания. В нем Валентин Распутин закончил повесть "Живи и помни", написал "Прощание с Матерой", этим местам посвятил рассказы "Наташа", "Не могу!", "Век живи - век люби", "Что передать вороне?". Здание находилось в ветхом состоянии", - говорится в сообщении.

Дачу на берегу Байкала семья Распутиных приобрела в 1974 году. Она находится в 30 м от Байкала, из окон дома видна Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства. Дому потребовалась полная реставрация. Интерьер восстановлен по воспоминаниям родственников писателя, сохранены и заняли свое место предметы, которыми пользовался Распутин. Это стол, кровать-топчан, коврик из куска линолеума, светильник. Восстановление дачного дома организовали Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского и структура компании "Газпром".

Распутин родился 15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда Иркутской области. В 1959 году окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Иркутский государственный университет). К числу наиболее известных произведений Распутина относятся "Прощание с Матерой", "Уроки французского", "Последний срок", "Живи и помни". Повести, рассказы, очерки и статьи прозаика переведены на 40 языков мира, многие произведения поставлены в театрах России, экранизированы. Распутин умер в Москве 14 марта 2015 года, похоронен на территории Знаменского монастыря в Иркутске.