В Прикамье снимут вторую часть фильма Александра Домогарова - младшего "Пальма"

Съемки начнутся на следующей неделе

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Съемки второй части фильма Александра Домогарова-младшего "Пальма" пройдут в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщила директор АНО "Центр развития кинопроизводства" (Пермская кинокомиссия) Алена Семерикова-Волкова.

"Из тех 15 заявок, которые пришли на рибейт в этом году, с самого начала отменились два фильма: один проект принял решение не реализовывать съемки на территории Пермского края - это "Лихие" Быкова, второй проект заморозился. Два фильма сорвались, но один добавился - это "Пальма-2", начнут снимать на следующей неделе, а на рибейт они будут подаваться постфактум", - рассказала Семерикова-Волкова, отметив, что создатели сиквела об оставленной в московском аэропорту собаке Пальме приняли решение о проведении съемок в Прикамье после фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок", который проходил в Перми летом.

Сюжет первой части фильма "Пальма" основан на реальных событиях. В 1977 году Игорь Польский, улетая из московского аэропорта на новое место работы за границу, теряет ветеринарную справку своей собаки по кличке Альма. Без документа собаку не берут на борт, и хозяин улетает один. Собака прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернется за ней. На одном из самолетов прилетает девятилетний мальчик Коля, потерявший мать и приехавший жить в Москву к отцу-пилоту, которого он почти не знает. На стоянке самолетов мальчик спасает собаку от службы безопасности аэропорта. От сотрудницы аэропорта Коля узнает, что собаку зовут то ли Альма, то ли Пальма. Мальчик решает звать ее Пальмой и помогает ей встречать пассажиров с прилетающих рейсов. В "Пальме-2" будут те же герои, однако планируется, что герои поменяют место жительства и род занятий, а также столкнутся с суровой дикой природой и человеческой жестокостью.

По словам Семериковой-Волковой, в 2023 и 2024 годах в Пермском крае будет снято 14 кинокартин. "Все остальные фильмы сильно "ушли" от лета: часть съемок идет сейчас, и четыре проекта стартуют в начале сентября. Еще часть фильмов "уходят" в 2024 год, потому что мы должны были начать съемки в ноябре-декабре, а начнем в январе, но это творческий процесс", - рассказала Семерикова-Волкова.

Как ранее отмечала министр культуры Пермского края Алла Платонова, сейчас наблюдается рост количества съемочных групп, заинтересованных в съемках на территории Прикамья. В 2022 году в регионе проходили съемки шести фильмов и одного мультфильма.

С 2019 года в регионе действует механизм рибейта, когда кинокомпании могут получить возврат части потраченных в ходе съемок на территории Прикамья средств. По данным Минкультуры региона, в 2022 году сумма возврата кинокомпаниям составила более 34 млн рублей, а в 2021 году - чуть менее 22 млн рублей. Так, рибейт получили фильмы "По щучьему велению", "Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2", "Она танцует", "Фрау" и "Чувства Анны".