Третий Московский курдский кинофестиваль пройдет с 12 по 19 октября

В программу вошли около 40 фильмов из Ирана, Ирака, Турции, Германии, Испании и других стран

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Третий Московский курдский кинофестиваль откроется в столичном кинотеатре "Иллюзион" 12 октября. В программу смотра этого года, который продлится до 19 октября, вошли около 40 фильмов из Ирана, Ирака, Турции, Германии, Испании и других стран, сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

"III Московский курдский кинофестиваль состоится в столице с 12 по 19 октября. В конкурс игрового кино вошли 5 полнометражных фильмов, в конкурс документального - 7 картин, в короткометражной секции 27 художественных и документальных лент. География участников очень разнообразна - конкурсные фильмы созданы в Ираке, Иране, Турции, Германии, Греции, Швеции, Сирии, Испании", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие кинофестиваля состоится в кинотеатре "Иллюзион", зрителям покажут картину Бахмана Гобади "Время пьяных лошадей", получившую Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в номинации "Режиссерский дебют" и приз ФИПРЕССИ. Фестивальные показы пройдут в кинотеатре "КАРО 7 Атриум", Ночь курдского кино состоится в Lumiere Hall. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Конкурсная программа

В конкурсе игрового полнометражного кино представлены сразу четыре турецких картины - "Дыра в стене" режиссера Билала Коркута, "Перед наступлением ночи" Али Кемала Чинара, "Жизнь снежинки" Казима Оза и "Пиребок" Лютфи Ирдема. Пятой лентой в основном конкурсе стала картина иракского режиссера Джамиля Мафахери "Я Вырастил Для Тебя Гранаты".

Как отметили в пресс-службе кинофестиваля, конкурс документальных полнометражных картин состоит из фильмов, рассказывающих о разных сферах жизни курдов, - от национальной кухни, музыки и путешествий до свадебных традиций и поисковых отрядов, которые пытаются отыскать останки жертв пыток в 90-х годах в Курдистане. В частности, картина "Традиционная курдская кухня" (режиссер Асмар Расул, Иран), главный герой которой путешествует и проводит гастрономическое исследование регионов Курдистана. Роуд-муви "Как далеко мы сможем зайти" Умая Ишика посвящено семейной паре, путешествующей через Турцию в Грузию, в момент пандемии герои оказываются запертыми в Центральной Анатолии.

В конкурсе короткометражных игровых фильмов зрители увидят 16 картин из Ирана, Турции и Ирака. Это политические, военные и социальные драмы, а также картины, затрагивающие вопросы о поиске человеческих ценностей. В конкурс короткометражных документальных фильмов вошли 11 проектов из Ирака, Ирана, Швеции, Сирии Испании и Германии, посвященные курдской миграции, влиянию войны на разные сферы жизни, а также спорту, родному языку и защите прав. Также на фестивале пройдут два спецпоказа. Зрители увидят этнографический фильм Сергея Параджанова "Дети Адама" (2007), а также картину "Курды-езиды" (1932) Амаси Мартиросяна.

"Противостоящий невероятным трудностям и экономическим испытаниям, курдский кинематограф считается настоящим феноменом. Режиссеры из этого региона часто определяются не только по территории, но и по этнической принадлежности, что придает их работам уникальные нотки и особую глубину", - цитирует пресс-служба директора Московского курдского кинофестиваля Инну Теджоеву.

На закрытии кинофестиваля 19 октября состоится мировая премьера фильма "5 Килограммов Грецких Орехов" ирано-курдского режиссера Бехруза Гобади. Картина основана на реальной истории любви Мохаммада Нура, который выступил членом логистической бригады картины. Фильм лично представят режиссер Бехруз Гобади, актер Нури Сейедмохаммад и актриса Тагизаде Фатемех.