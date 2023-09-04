В Новосибирске создадут фильм к 100-летию народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца

Генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова отметила, что в фильме планируется совместить архивные записи и воспоминания современников

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирская филармония планирует в 2024 году создать документальный фильм с использованием редких архивных материалов о выдающемся дирижере Арнольде Каце, имя которого носит крупнейший в регионе концертный зал. Кинокартина приурочена к 100-летию со дня рождения музыканта, сообщила в пресс-центре ТАСС генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова.

"К открытию концертного сезона приедет внучка Арнольда Михайловича, которая привезет с собой архивные материалы. По ее словам, это несколько чемоданов, которые весят около 70 кг. Для нас это уникальная возможность в течение года поработать с этими материалами. Мы будем заниматься оцифровкой видеозаписей, которые еще не оцифрованы, и планируем в том числе создание фильма о нем. <…> Он будет готовиться в течение этого сезона и выпускаться в начале следующего", - сказала она.

Устинова пояснила, что в фильме планируется совместить архивные записи, часть из которых еще не были показаны, и воспоминания современников, сотрудников филармонии, которые работали с музыкантом. Кроме этого, филармония готовит масштабный фестиваль с участием именитых дирижеров, а также отдельное мероприятие-форум, на котором дирижерское сообщество сможет подискутировать о будущем профессии.

Кроме предстоящего 100-летия со дня рождения Арнольда Каца, в этом году отмечает 10-летний юбилей концертный зал, который носит имя музыканта. Как отметила замминистра культуры региона Оксана Грегул, это одна из лучших концертных площадок. "За 10 лет существования этого концертного зала на его сцене выступали не только такие титулованные российские музыканты, как Спиваков, Башмет, Репин, но и международные коллективы в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Филармония отметит юбилей концертными программами с участием одного из необычайных наших современников и музыкантов - это народный артист России [пианист] Николай Луганский", - сказала она.

Планируется, что на концерте Луганского 9 сентября прозвучит музыка Рахманинова и Вагнера, а 10 сентября музыкант с новосибирским симфоническим оркестром исполнит еще одно произведение Рахманинова - "Рапсодию на тему Паганини". Как добавил главный дирижер оркестра Димитрис Ботинис, во втором отделении концерта ровно через 80 лет после первого исполнения в Новосибирске прозвучит восьмая симфония Шостаковича. "80 лет восьмой симфонии Шостаковича - тоже важная дата, и это полотно мы сыграем на открытии", - сказал он.

О Каце

Арнольд Михайлович Кац - основатель Новосибирского академического симфонического оркестра (1956). До своей кончины являлся его художественным руководителем и главным дирижером. Оркестр занял достойное место в ряду лучших симфонических коллективов своей страны и мира. География гастролей оркестра включала в себя города России, самые престижные российские залы и, начиная с 1970 года, Болгарию, Югославию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Швейцарию, Японию.