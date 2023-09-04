Дипломат КНР заявил, что работы Церетели усилят контакты между искусствоведами РФ и Китая

Скульптор подарил Национальному художественному музею Китая 33 своих произведения

ПЕКИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Произведения заслуженного российского скульптора и живописца, президента Российской академии художеств (РАХ) Зураба Церетели позволят укрепить взаимопонимание между ценителями искусства РФ и КНР. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии, бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй.

"Это очень важное событие в рамках культурного взаимодействия между КНР и Россией. Я считаю, что оно поможет укрепить взаимопонимание между искусствоведами наших стран", - рассказал он в ходе осмотра открывшейся в Пекине персональной выставки Церетели "Больше, чем жизнь", которая продлится до 26 сентября.

Китайский дипломат выразил твердую уверенность, что общественность КНР получит огромное впечатление от экспонатов выставки. "Когда я работал в Москве, я несколько раз был в его студии - произведения Церетели произвели на меня очень большое впечатление", - добавил он.

Выставка приурочена к 90-летнему юбилею Зураба Церетели и продлится до 26 сентября. На ней представлено более 80 его работ, в том числе живописные полотна и произведения в технике горячей эмали, среди которых - "Я садовником родился", "Бебико", "Цирк", "Чарли Чаплин", "Мастера", "Старый Тифлис", а также скульптуры из серии "Горожане".

"Он [Зураб Церетели] человечный, китайская аудитория может увидеть, что в его произведениях люди добрые, - поделился с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями российский искусствовед, вице-президент РАХ Андрей Золотов. - Я был потрясен этой экспозицией, эти работы прозвучали еще более монументально и в то же время более лично".

В понедельник Зураб Церетели подарил Национальному художественному музею Китая 33 своих произведения. Российскую сторону на церемонии передачи экспонатов представлял вице-президент РАХ Василий Церетели, китайскую - директор Национального художественного музея КНР У Вэйшань. Среди подаренных предметов искусства было несколько скульптур, остальное - шедевры живописи и графики.