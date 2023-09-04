В Новосибирске на фестивале Sib Jazz Fest выступит джазовое трио из Сербии

Глава филармонии Ирина Устинова сообщила, что мероприятие также посетят журналист и музыкальный обозреватель Кирилл Мошков и российский пианист-виртуоз Борис Березовский

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Музыкальное джазовое трио сербского исполнителя Марко Марковича сыграет на международном фестивале Sib Jazz Fest, который пройдет в Новосибирске с 22 по 28 октября. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Ирина Устинова.

"К нам приедет сербское джазовое трио Марка Марковича - это очень зажигательные музыканты, которые, я уверена, не оставят равнодушными сердца новосибирцев, приедут коллективы из Москвы и других регионов России. Также в рамках фестиваля мы будем проводить дискуссию и мастер-классы о работе звукорежиссеров и звукооператоров", - сказала Устинова.

Музыканты джазового трио играют на духовых инструментах. Их композиции объединяют джаз, фанк и балканские мотивы. Глава филармонии добавила, что фестиваль также посетит журналист и музыкальный обозреватель Кирилл Мошков. Он покажет свой фильм, приуроченный к 100-летию российского джаза, который еще не демонстрировался в Новосибирске. Кроме этого, на фестивале выступит всемирно известный российский пианист-виртуоз Борис Березовский, который в разное время выступал с национальными оркестрами России, Франции, а также с коллективами из Нью-Йорка, Роттердама, Филадельфии, Далласа, Кельна и других городов мира.

Sib Jazz Fest - один из немногих в России джазовых фестивалей, программа которого состоит из выступлений зарубежных звезд, которые выходят на сцену как со своими, так и с новосибирскими коллективами. Он проводится раз в два года, предыдущий фестиваль прошел в 2021 году. Его открыл лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом года, французский джазовый пианист Седрик Онрю. Sib Jazz Fest входит в национальный проект "Культура".