Фонд кино отобрал 12 анимационных фильмов, которые получат госсубсидию на производство

Среди них, в частности, мультфильм "Невельской" и экранизация "Малуши"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд кино отобрал 12 анимационных фильмов, которые получат государственную субсидию на производство. Среди них мультфильм "Невельской" хабаровской студии "Мечталет", "Малуша" киностудии "Союзмультфильм", и полнометражный триквел "Фиксиков", сообщается на сайте Фонда кино.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства анимационных национальных фильмов организаций кинематографии, по результатам проведения которой к получению поддержки было утверждено 12 национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Среди фильмов, которые получат поддержку, - "Ганзель и Гретель: миссия "Спящая красавица", а также "Маракуда" кинокомпании СТВ, полнометражный анимационный фильм "Невельской" о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском от хабаровской студии "Мечталет", экранизация одноименной книги Олега Роя "Малуша" от киностудии "Союзмультфильм", продолжение мультфильма "Финник" от продюсерского центра "Рики".

Также в списке мультфильмы "Доктор динозавров" от "Централ партнершип", "Кощей. Тайна живой воды" от "Киноатис", "На связи" компании "Водород 2011", "Серафима" производства анимационной студии "Рим", полнометражный мультфильм "Сказки Енисея", действие которого развернется в Сибири, "Три кота и ледниковый период" от "Метрафильмс", а также полнометражный триквел франшизы "Фиксики" - "Фиксики и инопланетяне".