Театр Табакова надеется открыть следующий сезон в историческом здании на Чистых прудах

Сейчас в здании идет ремонт, сообщил худрук театра Владимир Машков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Театр Олега Табакова рассчитывает открыть следующий театральный сезон в историческом здании на улице Чаплыгина в Москве, где сейчас идет ремонт. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Владимир Машков.

"Я очень надеюсь, что следующий сезон мы откроем на нашей исторической земле", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках открытия исторической сцены.

По его словам, само здание, где находится историческая сцена, которую называют "Подвалом", было реконструировано и приведено в "замечательное состояние". "Большие технические работы проводятся. Здесь весь вопрос в том, насколько инженеры, строители справятся со всеми задачами", - добавил худрук.

По словам худрука, уже идет работа над репертуаром исторической сцены.

Что касается текущего сезона, сам Машков планирует выступить режиссером нескольких постановок. На вопрос ТАСС, будет ли он ставить спектакли в новом сезоне, Машков сказал: "Да, но о конкретных названиях говорить не буду. Я назвал те спектакли, которые выйдут, некоторые из этих спектаклей буду ставить я сам".

Кроме того, зрители, вероятнее всего, увидят народного артиста в новых образах. "И играть буду. Может быть, будут новые вводы меня в некоторые спектакли - и те, которые существуют, и те, которые будут ставиться", - уточнил он.