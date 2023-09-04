Третьяковская галерея и Музей Мирового океана представят в Калининграде выставку о море

В экспозицию войдут работы Александра Борисова и Алексея Ткачева

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея совместно с музеем-заповедником "Музей Мирового океана" (ММО) в конце сентября представят в Калининграде выставку "Сначала было море", посвященную морской тематике. Об этом сообщила пресс-служба Музея Мирового океана.

"Для посещения выставка будет открыта с 29 сентября 2023 года по 15 января 2024 года. В составе выставки 16 произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи и 16 скульптур из собрания Музея Мирового океана", - уточнили ТАСС в пресс-службе ММО.

Посетителям выставки представят пейзажи - от берегов Северного Ледовитого океана на картинах "первого живописца Арктики" Александра Борисова до теплого Каспийского моря, написанного классиком советской живописи Алексеем Ткачевым.

Также на выставке можно будет увидеть работы Айвазовского ("Туман на море", 1895 год), Левитана ("Остатки былого. Сумерки", 1897 год), Боголюбова ("Взморье", 1854 год), Переплетчикова ("Базар в Архангельске", 1902 год). Дополнят экспозицию острые по образному решению скульптуры выдающего скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана, добавили в ММО.