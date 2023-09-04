В Киргизии состоится фестиваль "Кыргызстан - Россия: общее культурное наследие"

В рамках фестиваля запланировано проведение уличной выставки "Люди двух культур: диалог, влияние, наследие", вечера русского романса, фотовыставки "Из России в Азию", спектаклей, концерта "Духовная музыка русского зарубежья"

БИШКЕК, 4 сентября. /ТАСС/. Масштабный киргизско-российский фестиваль состоится в сентябре в трех городах Киргизии. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Бишкеке.

"С 8 по 16 сентября 2023 года в Бишкеке, Оше (областной центр) и Кара-Балте (Чуйская область) пройдет масштабный фестиваль "Кыргызстан - Россия: общее культурное наследие". Насыщенная программа включает выставки, концерты, литературные встречи, лекции, создание мурала, посвященного общему культурному наследию России и Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По мнению организаторов, фестиваль должен акцентировать внимание людей на том, что объединяет два государства. "Герои фестиваля - писатели, ученые, художники, музыканты, архитекторы, актеры и режиссеры, имена которых известны в обеих странах", - отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля запланировано проведение уличной выставки "Люди двух культур: диалог, влияние, наследие", вечера русского романса, фотовыставки "Из России в Азию", спектаклей, концерта "Духовная музыка русского зарубежья". А также лекция-концерт "Русские корни новой музыкальной культуры 30-х годов" и выступление этно-джаз группы "Salt Peanuts" (Бишкек). Помимо этого, состоится открытие мурала, посвященного общему культурному наследию Киргизии и России. Завершится фестиваль 16 сентября гала-концертом "Школы культурных практик" в городе Кара-Балта.

Организаторами фестиваля выступили Фонд наследия русского зарубежья и Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына при участии представительства Россотрудничества в Киргизии, мероприятие поддержано министерством культуры России, министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, корпорацией "ВЭБ. РФ", Киргизской епархией Русской православной церкви, Киргизско-Российским (Славянским) университетом.