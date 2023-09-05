"Как ты понял этот мир, так себя и чувствуешь". Правила жизни Михаила Швыдкого

В преддверии 75-летия Швыдкой рассказал ТАСС о том, кто его сделал настоящим дипломатом, о современной театральной критике и о том, почему ему до сих пор страшно выходить на сцену

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла, сооснователь телеканала "Культура", искусствовед, продюсер, телеведущий, критик, педагог — Михаила Швыдкого считают одним из главных в стране по культуре. 5 сентября ему исполняется 75 лет. Накануне юбилея Швыдкой поделился с ТАСС своими наблюдениями из жизни и рассказал о планах на будущее.

О нынешнем юбилее

Когда мне было 70 лет, мы делали спектакль "Жизнь прекрасна". Но сейчас, мне кажется, не время праздновать юбилеи. Не время для таких праздников, потому что понимаешь, что твои соотечественники находятся на поле боя. Праздновать в такое время я считаю неправильным. Когда все закончится, то, может быть, 80-летний юбилей я уже и отпраздную.

Об отношении к возрасту

Отношение к цифрам в возрасте у меня легкомысленное. Ну какие итоги можно подводить? В 75 лет все только начинается. Оскар Уайльд когда-то сказал очень грустную фразу: "Трагедия не в том, что мы стареем, трагедия в том, что мы остаемся молодыми". На самом деле возраста не существует. Да, существуют медицинские анализы и боли в суставах, но если говорить о внутреннем состоянии, то возраста нет. Как ты пришел в этот мир, как ты ощутил его, таким себя и чувствуешь. Иногда я прихожу в театральный институт, где преподаю, и идет по коридору какой-то парень. И мне кажется, что я с ним учился на одном курсе, только ему 18 лет, а мне 75. Понимаете?

О стремительном времени

Время стало двигаться быстрее, времени осталось очень мало. Это, пожалуй, самое острое чувство, которое я испытываю. Потому что надо построить новый театр, потому что надо за этот театр отдать долги, потому что мы будем строить его на свои средства. Но это также продлевает жизнь. Умереть, не отдав долги, — это как-то неприлично, не по-джентльменски. А долгов будет столько, что отдавать их придется долго. Но если серьезно, то время очень уплотнилось. Ясно, что космонавтом я уже не стану, к сожалению.

О лучшем виде отдыха

Я все-таки марксист-ленинист, а Карл Маркс говорил, что лучший отдых — это смена деятельности. Поэтому я всю жизнь так и живу. Поработаешь в МИДе, потом едешь в театр. Чем больше работы, тем больше заряжаешься. Но это даже не работа, это просто удовольствие. Это же счастье, что тебя не прогнали еще ниоткуда.

О любви к музыке без преград

Я начал петь еще на телевидении, как человек, у которого нет голоса и нет слуха. Почему люди без слуха и без голоса создают музыкальный театр? Им интересно.

О друзьях и памяти

С одной стороны, жить воспоминаниями плохо, но в какой-то момент ты и правда начинаешь ими жить. Мы для себя в театре делаем такие концерты-воспоминания. Сделали вечер памяти Андрея Миронова, потому что считаем, что надо было это сделать. Да и как я могу отказать Ларисе Голубкиной? Они столько лет были вместе, такую жизнь прошли. Будем делать вечер памяти Григория Горина. Это тоже для нас очень важно, потому что мы с Григорием Израилевичем очень дружили, это близкий мне человек. И как-то вдруг про него все забыли. Мы очень дружим с Раймондом Паулсом, поэтому сделали концерт Раймонда. Все это дает ощущение, что, пока ты живешь, надо вспоминать тех, кого можешь вспомнить.

О перфекционизме

Когда ты занимаешься большим количеством дел, в какой-то момент тебя охватывает паника, что ты не будешь успевать все делать хорошо. Это самое страшное. Но я не перфекционист.

Об искусстве дипломатии

Эту фразу приписывают то Бертольду Брехту, то Станиславскому: "Самое величайшее искусство — это искусство жить на земле". Это самое трудное искусство. Ему меня научила моя бабушка. Когда мама с папой развелись, я жил у бабушки. И я тогда должен был как-то балансировать между папой и мамой. Это была колоссальная школа. Тут есть свои плюсы, есть гигантское количество минусов. Но весь мой природный конформизм оттуда.

О здоровых или нездоровых привычках

Я стал много спать. Пять часов. Раньше спал четыре. Но кого теперь интересует — здоровая эта история или нездоровая?

О современной критике

СМИ сегодня стали сверхдемократичными. С появлением интернета, с появлением блогосферы в литературном деле появилась необычайная демократия. Напишет кто-то в блоге какую-то гадость, и это воспринимается как театральная критика или кинокритика. С одной стороны, демократизация сферы общественного обсуждения — это прекрасно. С другой стороны, происходит определенная депрофессионализация. Она связана с тем, что, как ни странно, очень мало площадок для театральной критики. Есть буквально несколько газет. Только-только появился в Москве новый театральный журнал, есть еще старый театральный журнал в Санкт-Петербурге, довольно известный и влиятельный. Но площадок для театральной критики недостаточно, потому что количество театров увеличилось кратно. И я не думаю, что есть люди, которые видят все, что происходит на подмостках. Раньше было 30 театров, в которые ты мог успевать, а сейчас это десятки и сотни. Жизнь очень изменилась, она стала совсем другой.

О внутренних переживаниях

Когда я выхожу на сцену, мне всегда страшно. На самом деле я все время нахожусь в панике. Если ты не волнуешься и не нервничаешь, то ни черта не получается.

О том, как жить и работать дальше

Сейчас время сосредоточения. Важно понять одну вещь: культура и искусство — это вещи разные. Культура — охраняющее, сохраняющее, сберегающее. Искусство — это пытающееся открыть что-то новое. Этот момент сегодня очень сложный. Когда все неопределенное, когда все меняется, очень важно, как ни странно, сосредоточиться на сохранении. Не случайно Луначарский в период революции сказал: "Назад к Островскому! Назад к корням!"

Нужно продолжать работать как обычно. И нужно сосредоточиться на том, что сохраняет тебя как человека. При этом нужно открывать новое. Сейчас очень трудно многие вещи осознать и ощутить. Ты понимаешь, что было три года назад, и не очень понимаешь, что происходит сейчас. Для художника это непросто, но нужно сосредоточиться и думать о главном. Есть вещи, которые неизменны, как бы ни менялся мир. Все равно добро есть добро, зло есть зло. Белое есть белое, красное есть красное. Поверьте мне, в такие переломные моменты надо сохранять верность самим себе.

Беседовала Юлия Фролова