Центр Михалкова представит в новом сезоне спектакли по Тургеневу, Гоголю и Брехту

Театр также планирует поставить спектакль по фронтовым стихам Сергея Михалкова, сообщил худрук Никита Михалков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова в новом театральном сезоне обратится к творчеству Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Бертольта Брехта, а также поставит спектакль по фронтовым стихам Сергея Михалкова. Об этом сообщил на сборе труппы художественный руководитель Никита Михалков.

Центр 29 августа выпустил премьеру спектакля "Последняя весна" по повести Валерия Брюсова "Последние страницы из дневника женщины". "Хочу поздравить всех с удачной премьерой. Эта работа затевалась в качестве эксперимента молодым режиссером Семеном Барковым. И я очень рад, что мы не ошиблись, и спектакль получился. Это очень достойная работа", - сказал худрук. Его слова привели в пресс-службе центра.

Следующая премьера состоится 27 октября: зрители увидят спектакль "Это все мое!" по рассказам Юрия Казакова в постановке Григория Артамонова. "В мае Гриша и артисты показали достойный эскиз. Это замечательная проза. Верю, что команда доведет дело до конца, и мы получим прекрасную, тонкую работу. Хочется, чтобы работы по русской прозе и дальше появлялись в нашем театре. Из них может составиться цикл, который может стать не менее значимым, чем наши брендовые "Метаморфозы", - отметил Михалков.

По его словам, в сентябре состоится первая встреча команды спектакля "Нахлебник" по Ивану Тургеневу, которую собирает режиссер Виктор Крамер. А режиссер Владимир Панков уже начал работу над "Ревизором" Николая Гоголя. "Главный художник Центра театра и кино Юрий Леонидович Купер дал согласие выступить художником-постановщиком спектакля, он уже делает наброски будущей сценографии. Премьера планируется в следующем году", - проинформировали в пресс-службе.

Сам худрук осенью собирается начать репетиции постановки "Страх и отчаянье в Третьей империи" Бертольта Брехта. В мае 2024 года ожидается премьера спектакля Алексея Чернышева "Мастер и Маргарита" по произведению Михаила Булгакова. Спектакль предполагает сложное декорационно-техническое оформление, будет включать разнообразные трюки и вокальные номера.

Как ожидается, актер и режиссер центра Игорь Сергеев к 9 мая выпустит спектакль по фронтовым стихам Сергея Михалкова. "Недавно вышла книга моего отца Сергея Михалкова "Стихи о войне". Такие стихи невозможно написать на диване. Они пишутся на фронте во время боевых действий. Игорь Сергеев взялся сделать спектакль ко Дню Победы. Я поговорил с Юрием Башметом о его участии в этой программе вместе с оркестром. Это не должна быть одноразовая история. Это должен быть спектакль, который мы будем играть в Москве и с которым мы будем ездить на гастроли", - рассказал худрук.

О гастролях

Гастрольные планы предполагают показы в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Минске, Рязани, Иркутске, Красноярске, а также в Нижнем Новгороде, Липецке, Сочи, Самаре, Тольятти. С 18 по 22 сентября состоятся "Большие гастроли" спектакля "12" в Йошкар-Оле и Чебоксарах. Потом спектакль ждут в Минске, Рязани, Иркутске, Красноярске. Помимо этого, на сентябрь 2023 года запланированы гастроли спектакля "Темные аллеи" в Нижнем Новгороде и Липецке. А в ноябре и декабре спектакль "И Вас с наступающим…" поедет в Сочи, Самару, Тольятти и Нижний Новгород. Также ведутся переговоры о гастролях с Ростовом-на-Дону и Краснодаром, заключили в пресс-службе.

Сбор труппы прошел на сцене учебно-театрального комплекса ГИТИСа в Москве из-за реконструкции основной сцены центра на Поварской улице.